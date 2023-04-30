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Президент нагородив почесною відзнакою “За мужність та відвагу” три прикордонні загони

Президент нагородив почесною відзнакою “За мужність та відвагу” три прикордонні загони

Київ • УНН

 • 377773 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою “За мужність та відвагу” три прикордонні загони, повідомляє УНН з посиланням на відповідні укази глави держави.

3 метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України Президент постановив відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 79 прикордонний загін, 105 прикордонний загін імені князя Володимира Великого та 10 мобільний прикордонний загін Державної прикордонної служби України.

Відповідні укази опубліковані на сайті Президента.

Додамо

30 квітня в Україні відзначається День прикордонника.

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