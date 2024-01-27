Президент наградил государственными наградами 54 украинских воинов, из них 32 - посмертно

МККК о падении Ил-76: если в авиакатастрофе погибли украинские пленные, рф должна вернуть их тела как можно быстрее

Александр Власенко, представитель Международного комитета Красного Креста в Украине, заявляет, что все погибшие украинские военнопленные со сбитого Ил-76 должны быть возвращены в Украину. МККК получил гражданские запросы на информацию о 17 000 пропавших без вести.