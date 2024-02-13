С начала 2024 года более 9 млрд грн выделено предприятиям по программе "Доступные кредиты"

С начала 2024 года в рамках программы "Доступные кредиты" было выделено более 9 млрд гривен для предприятий. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали

С начала 2024 года банки в рамках программы "Доступные кредиты" предоставили предприятиям 2100 кредитов на сумму почти 9 млрд гривен.

Больше всего предприниматели используют доступные кредиты для пополнения оборотных средств - на эту цель уже было получено 4,2 млрд гривен. Также перерабатывающие предприятия получили 2 млрд гривен, бизнес в зоне высокого военного риска - 1,3 млрд гривен, а для реализации инвестиционных проектов выделено 1,3 млн гривен.

Больше всего кредитов получили предприятия, работающие в сельском хозяйстве (48%), оптовой и розничной торговли (26%) и перерабатывающей промышленности (17%).

Лидерами по суммам кредитных договоров стали Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Винницкая, Харьковская области и город Киев.

Добавим

В программе "Доступные кредиты" участвуют 45 банков, причем наиболее активными в выдаче кредитов оказались "Приватбанк" (36,9 тыс.), "Ощадбанк" (12,3 тыс.) и "Райффайзен Банк Аваль" (5,4 тыс.).

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