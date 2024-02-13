З початку 2024 року понад 9 млрд грн виділено підприємствам за програмою "Доступні кредити"
Київ • УНН
З початку 2024 року за програмою "Доступні кредити" українським підприємствам було надано понад 9 мільярдів гривень у вигляді 2100 кредитів, причому найбільше коштів було спрямовано в сільське господарство.
Від початку 2024 року в межах програми "Доступні кредити" було виділено понад 9 млрд гривень для підприємств. Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає УНН.
Деталі
З початку 2024 року банки у рамках програми "Доступні кредити" надали підприємствам 2100 кредитів на суму майже 9 млрд гривень.
Найбільше підприємці використовують доступні кредити для поповнення обігових коштів - на цю мету вже було отримано 4,2 млрд гривень. Також переробні підприємства отримали 2 млрд гривень, бізнес у зоні високого воєнного ризику - 1,3 млрд гривень, а для реалізації інвестиційних проектів виділено 1,3 млн гривень.
Найбільше кредитів отримали підприємства, що працюють у сільському господарстві (48%), оптової та роздрібної торгівлі (26%) та переробній промисловості (17%).
Лідерами за сумами кредитних договорів стали Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Вінницька, Харківська області та місто Київ.
Додамо
У програмі "Доступні кредити" беруть участь 45 банків, причому найбільш активними у виданні кредитів виявились "Приватбанк" (36,9 тис.), "Ощадбанк" (12,3 тис.) та "Райффайзен Банк Аваль" (5,4 тис.).
Україна отримає від німців грант у 50 млн євро для рефінансування програми «Доступні кредити 5-7-9%» – Мінфнін30.11.23, 23:00 • 27427 переглядiв