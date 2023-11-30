Украина получит от немцев грант в 50 млн евро для рефинансирования программы "Доступные кредиты 5-7-9%" - Минфин
Немецкий банк KfW предоставит Украине 50 миллионов евро на рефинансирование программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого бизнеса, усиливая финансовую поддержку в военное время.
На Запорожье ударные дроны СБУ уничтожили более 10 вражеских целей за день
На Запорожском направлении контрразведка СБУ с помощью беспилотников уничтожила более 10 единиц вражеской техники, в том числе грузовики, ракетный комплекс и инженерное оборудование.
Главнокомандующий ВСУ обсудил с американским генералом текущую ситуацию на фронте и эффективность предоставленного партнерами оружия
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил эффективность западного оружия и ситуацию на фронте с американским генералом Чарльзом Брауном, который подтвердил американскую поддержку. Залужный сообщил о значительных потерях, понесенных российскими войсками, несмотря на их наступательные действия.
Зеленский обсудил с премьером Болгарии потребности обороны и вступление в ЕС
Зеленский обсудил оборонные потребности Украины и вступление в ЕС с премьер-министром Болгарии Денковым и пригласил Болгарию к переговорам по формуле мира. Он поблагодарил Денкова за поддержку Украины в Европейском парламенте.
Никопольщину россияне атаковали дронами и из артиллерии, есть разрушения
Россияне совершили около десяти обстрелов Никопольского района Днепропетровщины, используя артиллерию и беспилотники-камикадзе. Из-за этих атак изрешечены жилые дома, объекты инфраструктуры и коммуникации.
В рф посетили 119 пленных украинских защитников, воины записали видеообращение родным - омбудсмен
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в рф посетили 119 украинских пленных в рамках взаимной договоренности.
Зеленский провел в Запорожье два важных совещания: по вопросам обороны и фортификации
Президент Зеленский провел в Запорожье два ключевых совещания, посвященные вопросам обороны и фортификации, определив приоритетные направления, требующие усиления структур, а также обсудив ресурсы и привлечение частного сектора. Он отметил строительство укрытий в школах для более безопасного обучения.
Норвегия обещает выделить 21,2 млн евро на продовольственную безопасность в Украине
Норвегия объявила о выделении 200 миллионов крон (21,2 миллиона евро) на продовольственную безопасность Украины.
Масштабный пожар в рф: в ростове горит крупнейший вещевой рынок
Пожар охватил более 1000 квадратных метров вещевого рынка "Темерник" в ростове-на-дону.
Оккупанты нанесли удар по Торецку: один человек погиб, еще трое - ранены
Российский авиаудар по Торецку разрушил дом, один человек погиб, трое получили ранения.