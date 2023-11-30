Украина получит от немцев грант в 50 млн евро для рефинансирования программы "Доступные кредиты 5-7-9%" - Минфин

Немецкое кредитное учреждение для восстановления (KfW) предоставит Украине кредит на 50 млн евро. Эти средства направят на рефинансирование Программы "Доступные кредиты 5-7-9%", что позволит возместить расходы на компенсацию процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса Украины. О заключении соглашения сообщили в пресс-службе Министерства финансов, передает УНН.

Работа предприятий является важной составляющей финансовой стабильности и экономической безопасности Украины в условиях войны. 50 млн евро грантовых средств KfW станут весомым вкладом в совершенствование действующих программ финансовой поддержки бизнеса. Средства будут направлены на рефинансирование расходов по Программе "Доступные кредиты 5-7-9%", что позволит и в дальнейшем обеспечивать доступ малому и среднему бизнесу к льготному кредитованию. - отметил глава Минфина Сергей Марченко.

Детали

Министр финансов поблагодарил немецких чиновников за сотрудничество и системную поддержку Украины.

В мероприятии кроме представителей KfW и руководства украинского Минифина также приняла участие руководитель штаба по Украине Федерального министерства экономического развития и сотрудничества (BMZ) Ульрике Хопп-Нишанка и исполнительный директор Фонда развития предпринимательства (ФРП) Андрей Гапон.

Сергей Марченко отметил, что ФРП сейчас является ключевым институтом по доступному финансированию для украинского бизнеса, направленного на восстановление и развитие предпринимательства в условиях военного положения.

В прошлом году KfW предоставил 150 млн евро для программы 5-7-9, а теперь мы с удовольствием расширяем поддержку на дополнительные 50 млн евро. Эти средства являются важной составляющей немецко-украинского сотрудничества для развития, общая сумма которого только в 2023 году составила более 600 млн. евро. - отметила руководитель штаба BMZ по Украине Ульрике Хопп-Нишанка.

На встрече стороны обсудили механизмы реализации программы Ukraine Facility, двустороннее сотрудничество Правительств Украины и Германии в рамках проектов Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) и дальнейшие совместные шаги по подготовке межправительственного Рамочного соглашения о финансовом сотрудничестве.

Обе стороны также отметили важность наработки и внедрения механизмов, чтобы реализовать эти проекты. Украинцы со своей стороны заверили, что наше Правительство максимально заинтересовано в прозрачности поступления и реализации средств от партнеров.