Рютте едет в Вашингтон сглаживать напряженность между США и союзниками по НАТО
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте посетит США для укрепления единства перед саммитом в Анкаре. Обсудят судоходство в Ормузском проливе и расходы на оборону.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 23-25 июня посетит Вашингтон для переговоров с представителями США накануне саммита Альянса, который состоится в июле в Анкаре. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.
Детали
Визит состоится на фоне напряженности между США и частью союзников по НАТО, возникшей после войны в Иране. По данным издания, Рютте стремится укрепить трансатлантическое единство перед встречей лидеров стран Альянса.
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Одной из ключевых тем переговоров станет восстановление свободы судоходства через Ормузский пролив после заключения соглашения между США и Ираном.
Восстановление свободного прохода через Ормузский пролив было бы огромным шагом вперед
По его словам, многие союзники готовы поддержать инициативу, которую возглавляют Франция и Великобритания.
Напряженность из-за Ирана
Как отмечает Euronews, отношения между Вашингтоном и европейскими союзниками обострились после того, как ряд стран НАТО критиковал американо-израильскую военную кампанию против Ирана. Дональд Трамп также выражал недовольство позицией отдельных партнеров, не поддержавших операцию.
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В то же время источники в НАТО считают, что заключение соглашения между США и Ираном уменьшило риск конфликта между Трампом и европейскими лидерами во время предстоящего саммита.
Европа должна взять больше ответственности
На саммите в Анкаре союзники планируют обсудить увеличение оборонных расходов, наращивание производства вооружений и передачу большей ответственности за безопасность в Европе и Канаде.
Нам нужно больше сил, больше ресурсов и гораздо более прочная промышленная база. Это означает стабильное увеличение инвестиций в оборону
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