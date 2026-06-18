Рютте едет в Вашингтон сглаживать напряженность между США и союзниками по НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 23-25 июня посетит Вашингтон для переговоров с представителями США накануне саммита Альянса, который состоится в июле в Анкаре. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Визит состоится на фоне напряженности между США и частью союзников по НАТО, возникшей после войны в Иране. По данным издания, Рютте стремится укрепить трансатлантическое единство перед встречей лидеров стран Альянса.

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Одной из ключевых тем переговоров станет восстановление свободы судоходства через Ормузский пролив после заключения соглашения между США и Ираном.

Восстановление свободного прохода через Ормузский пролив было бы огромным шагом вперед – заявил Рютте.

По его словам, многие союзники готовы поддержать инициативу, которую возглавляют Франция и Великобритания.

Напряженность из-за Ирана

Как отмечает Euronews, отношения между Вашингтоном и европейскими союзниками обострились после того, как ряд стран НАТО критиковал американо-израильскую военную кампанию против Ирана. Дональд Трамп также выражал недовольство позицией отдельных партнеров, не поддержавших операцию.

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В то же время источники в НАТО считают, что заключение соглашения между США и Ираном уменьшило риск конфликта между Трампом и европейскими лидерами во время предстоящего саммита.

Европа должна взять больше ответственности

На саммите в Анкаре союзники планируют обсудить увеличение оборонных расходов, наращивание производства вооружений и передачу большей ответственности за безопасность в Европе и Канаде.

Нам нужно больше сил, больше ресурсов и гораздо более прочная промышленная база. Это означает стабильное увеличение инвестиций в оборону – подчеркнул Рютте.

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