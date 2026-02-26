Рубио предупредил о "не безграничном" терпении Трампа в отношении мирных переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа продолжает давить на Москву и продает оружие Украине, и США — единственные, кто может усадить Украину и Россию за стол переговоров, но верит ли он, что терпение президента США Дональда Трампа в этом безгранично — нет, пишет УНН.

Детали

Рубио подтвердил, что на этой неделе проходят только двусторонние переговоры между США и Украиной, ответив "да" на соответствующий вопрос.

На вопрос, наступит ли момент, когда администрация изменит курс и усилит давление на Москву, как к этому призывали Киев и другие, Рубио заявил, что "администрация продолжает усиливать давление на Москву".

"Например, в конце прошлого года президент ввел дополнительные санкции против их нефтяной компании "Роснефть". Администрация продолжает продавать оружие Украине. Мы не продаем оружие России и не накладываем санкции на Украину", - отметил госсекретарь США.

И добавил: "Президент ценит тот факт, что он единственный мировой лидер, у которого есть хоть какой-то шанс в мире собрать эти две стороны за столом переговоров. Мы единственная страна или единственная организация на планете, которая смогла добиться того, чтобы российские и украинские переговорщики сидели за столом переговоров и разговаривали друг с другом".

"И для такой ужасной войны, как эта, это очень важная позиция для нас, от которой мы не хотим отказываться, потому что если мы отступим или если мы это исключим, то кто это сделает? Организация Объединенных Наций этого не сделает. Франция этого не сделает. ЕС этого не сделает. Русские даже не будут разговаривать с ними", - продолжал Рубио.

"Поэтому мы не хотим отступать - мы знаем, что в конечном итоге, эта война в Украине не имеет военного решения. Эта война будет урегулирована путем переговоров, и сейчас мы единственная страна в мире, которая может быть катализатором переговоров. Если мы откажемся от этой роли, никто другой не сможет этого сделать", - подчеркнул госсекретарь США.

Тем не менее, верю ли я, что терпение президента безгранично? Я не верю. Но я не собираюсь прогнозировать для вас, когда это закончится или в какой момент он решит больше этого не делать - указал Рубио.

Он добавил: "Могу сказать вам, и я думаю, вы слышали его высказывания, глубокое разочарование тем, что это еще не закончилось, потому что он считает это абсолютно глупой и бессмысленной войной, в которой еженедельно на поле боя погибает 7-8 000 солдат, цифры, которые были бы поразительными в контексте любого другого конфликта в мире. И именно это происходит, и это наносит огромный ущерб России, но это также наносит ущерб поколениям в Украине – с каждым днем все больше и больше разрушений, и может потребоваться целое поколение, чтобы эта страна отстроилась, не говоря уже о страданиях ее народа, которые они пережили этой зимой, которые были ужасными".

На вопрос, почему это "разочарование" одинаково выражается как в отношении Зеленского, так и в отношении Путина, когда именно Москва продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, гражданскому населению по всей Украине, Рубио отметил, что возвращается к тому, что сказал, а именно: "причина, почему Украина смогла продолжить эту войну, заключается в том, что Соединенные Штаты поставляли и продавали Украине оружие, а также оказывали им разведывательную помощь и т.д., а также мы ввели санкции против России. Мы не ввели санкции против Украины. Поэтому в этом смысле США не стояли на месте".

"Я думаю, что разочарование президента является обобщенным, и вы видели, как это выражается время от времени. Он просто не понимает, как две страны в такой жестокой, ужасной и кровавой войне не могут достичь взаимопонимания относительно того, как ее закончить. Он хочет, чтобы она закончилась, и он много сделал. Он вложил в это много политического капитала", - указал госсекретарь США.

И добавил: "Я имею в виду, что самое легкое, что можно было сделать, это просто продолжать предыдущую политику, которая просто привела бы к затяжному конфликту. Президент вложил огромное количество политического капитала. Стив (посланник Трампа Стив Виткофф - ред.) путешествовал, я не знаю сколько раз за свой счет по всему миру, чтобы попытаться довести это до конца. Поэтому у нас есть много людей, которые вложили в это много энергии, и я думаю, что мы достигли прогресса в сужении круга вопросов, но, к сожалению, некоторые вопросы все еще остаются очень и очень сложными".

