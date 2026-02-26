Рубіо попередив про "не безмежне" терпіння Трампа щодо мирних переговорів

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа продовжує тиснути на москву та продає зброю для України, і США єдині, хто може посадити Україну та росію за стіл переговорів, та чи вірить він, що терпіння президента США Дональда Трампа в цьому безмежне - ні, пише УНН.

Деталі

Рубіо підтвердив, що цього тижня відбуваються лише двосторонні переговори між США та Україною, сказавши "так" на відповідне запитання.

На запитання, чи є момент, коли адміністрація змінить курс і посилить тиск на москву, як до цього закликали Київ та інші, Рубіо заявив, що "адміністрація продовжує посилювати тиск на москву".

"Наприклад, наприкінці минулого року президент запровадив додаткові санкції проти їхньої нафтової компанії "роснефть". Адміністрація продовжує продавати зброю Україні. Ми не продаємо зброю росії і не накладаємо санкції на Україну", - зазначив держсекретар США.

І додав: "Президент цінує той факт, що він єдиний світовий лідер, який має хоч якийсь шанс у світі зібрати ці дві сторони за столом переговорів. Ми єдина країна або єдина організація на планеті, яка змогла досягти того, щоб російські та українські переговірники сиділи за столом переговорів і розмовляли один з одним".

"І для такої жахливої ​​війни, як ця, це дуже важлива позиція для нас, від якої ми не хочемо відмовлятися, бо якщо ми відступимо або якщо ми це виключимо, то хто це зробить? Організація Об'єднаних Націй цього не зробить. Франція цього не зробить. ЄС цього не зробить. росіяни навіть не розмовлятимуть з ними", - вів далі Рубіо.

"Тож ми не хочемо відступати - ми знаємо, що зрештою, ця війна в Україні не має військового рішення. Ця війна буде врегульована шляхом переговорів, і зараз ми єдина країна у світі, яка може бути каталізатором переговорів. Якщо ми відмовимося від цієї ролі, ніхто інший не зможе цього зробити", - наголосив держсекретар США.

Тим не менш, чи вірю я, що терпіння президента безмежне? Я не вірю. Але я не збираюся прогнозувати для вас, коли це закінчиться або в який момент він вирішить більше цього не робити - вказав Рубіо.

Він додав: "Можу сказати вам, і я думаю, ви чули його висловлювання, глибоке розчарування тим, що це ще не закінчилося, тому що він вважає це абсолютно дурною та безглуздою війною, у якій щотижня на полі бою гине 7-8 000 солдатів, цифри, які були б вражаючими в контексті будь-якого іншого конфлікту у світі. І саме це відбувається, і це завдає величезної шкоди росії, але це також завдає шкоди поколінням в Україні – з кожним днем ​​все більше і більше руйнувань, і може знадобитися ціле покоління, щоб ця країна відбудувалася, не кажучи вже про страждання її народу, які вони пережили цієї зими, які були жахливими".

На запитання, чому це "розчарування" однаково виражається як щодо Зеленського, так і щодо путіна, коли саме москва продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, цивільному населенню по всій Україні, Рубіо зазначив, що повертається до того, що сказав, а саме: "причина, чому Україна змогла продовжити цю війну, полягає в тому, що Сполучені Штати постачали та продавали Україні зброю, а також надавали їм розвідувальну допомогу тощо, а також ми запровадили санкції проти росії. Ми не запровадили санкції проти України. Тож у цьому сенсі США не стояли на місці".

"Я думаю, що розчарування президента є узагальненим, і ви бачили, як це висловлюється час від часу. Він просто не розуміє, як дві країни в такій жорстокій, жахливій та кривавій війні не можуть досягти порозуміння щодо того, як її закінчити. Він хоче, щоб вона закінчилася, і він багато зробив. Він вклав у це багато політичного капіталу", - вказав держсекретар США.

І додав: "Я маю на увазі, що найлегше, що можна було зробити, це просто продовжувати попередню політику, яка просто призвела б до затяжного конфлікту. Президент вклав величезну кількість політичного капіталу. Стів (посланник Трампа Стів Віткофф - ред.) подорожував, я не знаю скільки разів за свій рахунок по всьому світу, щоб спробувати довести це до кінця. Тож у нас є багато людей, які вклали в це багато енергії, і я думаю, що ми досягли прогресу у звуженні кола питань, але, на жаль, деякі питання все ще залишаються дуже і дуже складними".

