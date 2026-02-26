Рубіо попередив про "не безмежне" терпіння Трампа щодо мирних переговорів

$43.240.02
50.960.00
ukenru
25 лютого, 19:42 • 15272 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 29124 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 25998 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 24334 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 21270 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 17259 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 35357 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19113 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18287 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 40808 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.7м/с
75%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп прагне завершення війни в Україні за місяць: Axios дізналося подробиці розмови президента США з Зеленським25 лютого, 23:26 • 13039 перегляди
Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph26 лютого, 00:27 • 14422 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці26 лютого, 01:25 • 12513 перегляди
Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети02:22 • 10622 перегляди
США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios03:05 • 8486 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 35357 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 40808 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 60908 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 70172 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 88539 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Олег Синєгубов
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Іран
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 26744 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 30498 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 34292 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 36236 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 44204 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм

Рубіо попередив про "не безмежне" терпіння Трампа щодо мирних переговорів

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Держсекретар США заявив, що адміністрація продовжує тиснути на москву, запроваджуючи санкції, та продає зброю для України. США єдина країна, яка може бути каталізатором переговорів між росією та Україною.

Рубіо попередив про "не безмежне" терпіння Трампа щодо мирних переговорів

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа продовжує тиснути на москву та продає зброю для України, і США єдині, хто може посадити Україну та росію за стіл переговорів, та чи вірить він, що терпіння президента США Дональда Трампа в цьому безмежне - ні, пише УНН.

Деталі

Рубіо підтвердив, що цього тижня відбуваються лише двосторонні переговори між США та Україною, сказавши "так" на відповідне запитання.

На запитання, чи є момент, коли адміністрація змінить курс і посилить тиск на москву, як до цього закликали Київ та інші, Рубіо заявив, що "адміністрація продовжує посилювати тиск на москву".

"Наприклад, наприкінці минулого року президент запровадив додаткові санкції проти їхньої нафтової компанії "роснефть". Адміністрація продовжує продавати зброю Україні. Ми не продаємо зброю росії і не накладаємо санкції на Україну", - зазначив держсекретар США.

І додав: "Президент цінує той факт, що він єдиний світовий лідер, який має хоч якийсь шанс у світі зібрати ці дві сторони за столом переговорів. Ми єдина країна або єдина організація на планеті, яка змогла досягти того, щоб російські та українські переговірники сиділи за столом переговорів і розмовляли один з одним".

"І для такої жахливої ​​війни, як ця, це дуже важлива позиція для нас, від якої ми не хочемо відмовлятися, бо якщо ми відступимо або якщо ми це виключимо, то хто це зробить? Організація Об'єднаних Націй цього не зробить. Франція цього не зробить. ЄС цього не зробить. росіяни навіть не розмовлятимуть з ними", - вів далі Рубіо.

"Тож ми не хочемо відступати - ми знаємо, що зрештою, ця війна в Україні не має військового рішення. Ця війна буде врегульована шляхом переговорів, і зараз ми єдина країна у світі, яка може бути каталізатором переговорів. Якщо ми відмовимося від цієї ролі, ніхто інший не зможе цього зробити", - наголосив держсекретар США.

Тим не менш, чи вірю я, що терпіння президента безмежне? Я не вірю. Але я не збираюся прогнозувати для вас, коли це закінчиться або в який момент він вирішить більше цього не робити

- вказав Рубіо.

Він додав: "Можу сказати вам, і я думаю, ви чули його висловлювання, глибоке розчарування тим, що це ще не закінчилося, тому що він вважає це абсолютно дурною та безглуздою війною, у якій щотижня на полі бою гине 7-8 000 солдатів, цифри, які були б вражаючими в контексті будь-якого іншого конфлікту у світі. І саме це відбувається, і це завдає величезної шкоди росії, але це також завдає шкоди поколінням в Україні – з кожним днем ​​все більше і більше руйнувань, і може знадобитися ціле покоління, щоб ця країна відбудувалася, не кажучи вже про страждання її народу, які вони пережили цієї зими, які були жахливими".

На запитання, чому це "розчарування" однаково виражається як щодо Зеленського, так і щодо путіна, коли саме москва продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, цивільному населенню по всій Україні, Рубіо зазначив, що повертається до того, що сказав, а саме: "причина, чому Україна змогла продовжити цю війну, полягає в тому, що Сполучені Штати постачали та продавали Україні зброю, а також надавали їм розвідувальну допомогу тощо, а також ми запровадили санкції проти росії. Ми не запровадили санкції проти України. Тож у цьому сенсі США не стояли на місці".

"Я думаю, що розчарування президента є узагальненим, і ви бачили, як це висловлюється час від часу. Він просто не розуміє, як дві країни в такій жорстокій, жахливій та кривавій війні не можуть досягти порозуміння щодо того, як її закінчити. Він хоче, щоб вона закінчилася, і він багато зробив. Він вклав у це багато політичного капіталу", - вказав держсекретар США.

І додав: "Я маю на увазі, що найлегше, що можна було зробити, це просто продовжувати попередню політику, яка просто призвела б до затяжного конфлікту. Президент вклав величезну кількість політичного капіталу. Стів (посланник Трампа Стів Віткофф - ред.) подорожував, я не знаю скільки разів за свій рахунок по всьому світу, щоб спробувати довести це до кінця. Тож у нас є багато людей, які вклали в це багато енергії, і я думаю, що ми досягли прогресу у звуженні кола питань, але, на жаль, деякі питання все ще залишаються дуже і дуже складними".

Трамп прагне завершення війни в Україні за місяць: Axios дізналося подробиці розмови президента США з Зеленським26.02.26, 01:26 • 13143 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Марко Рубіо
Організація Об'єднаних Націй
Європейський Союз
Франція
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ