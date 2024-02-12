россияне тренируют операторов БпЛА в Сирии для войны против Украины - ГУР

На сирийском аэродроме Шайрат готовят операторов БпЛА, включая сирийцев, для войны против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, пишет УНН.

В Сирии тренируют российских операторов БпЛА иранского производства. Учения для московитов проводят "Ливанская полиция Хезболлы" и "Иранская революционная гвардия" на территории сирийского военного аэродрома Шайрат, - сообщают в ГУР.

Детали

Отмечается, что обучение, которое проходит под руководством одного из командиров "Хезболлы" Камаль Абу Садик, предусматривает овладение БпЛА Shahed-136 и Ababil-3, а также дистанционно управляемого самолета Raad.

Вместе с россиянами обучение проходят наемники-сирийцы, которых москва планирует задействовать в войне против Украины как операторов БпЛА, - добавляют в ГУР.

Напомним

россия вербует наемников из Сирии, которые проходят подготовку под Алеппо перед отправкой на войну в Украину.