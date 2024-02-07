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"В м’ясний штурм": у ГУР розповіли, як росія набирає для війни з Україною найманців із Сирії

"В м’ясний штурм": у ГУР розповіли, як росія набирає для війни з Україною найманців із Сирії

Київ • УНН

 • 23463 перегляди

росія вербує найманців із Сирії, які проходять підготовку під Алеппо перед відправкою на війну в Україну.

Найманців рф у Сирії спочатку навчають введенню бойових дій, після чого відправляють до якутії начебто на роботу охоронцями об’єктів, а потім заманюють на заробітки до бурятії, однак там їх чекає мобілізації до збройних сил рф. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, пише УНН

Держава-агресор росія набирає найманців у Сирії для участі у бойових діях проти України. Підготовка відбувається на сирійській території неподалік міста Алеппо та аеродрому "Kuweires"

- йдеться у повідомленні ГУР.

Деталі 

Як зазначається, перша партія ― близько 1000 найманців ― проходить вишкіл з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові. Після завершення вишколу сирійських найманців доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти ― на територію рф.

Після прибуття на росію їм видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії.

Рекрутинг чоловічого населення у Сирії москва реалізує через туристичні фірми, вказали в ГУР. 

Сирійцям спершу обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних об’єктах в якутії, а потім заманюють на "більш високооплачувану роботу" до бурятії.

"В місті улан-уде паспортизованих найманців чекає мобілізація до складу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади зс рф (в/ч 46108) та подальша участь у бойових діях в Україні", - наголосили в ГУР. 

Також у розвідці зауважили, що рекрутинг сирійців на війну свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати та необхідність їх поповнювати для подальших м’ясних штурмів.

Доповнення

На відео, яке оприлюднило ГУР, зафіксована частина сирійців з російськими паспортами, виготовленими за 5 днів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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