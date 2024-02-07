"В мясной штурм": в ГУР рассказали, как россия набирает для войны с Украиной наемников из Сирии
Киев • УНН
Россия вербует наемников из Сирии, которые проходят подготовку под Алеппо перед отправкой на войну в Украину.
Наемников рф в Сирии сначала обучают введению боевых действий, после чего отправляют в якутию якобы на работу охранниками объектов, а затем заманивают на заработки в бурятию, однако там их ждет мобилизации в вооруженные силы рф. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.
Государство-агрессор россия набирает наемников в Сирии для участия в боевых действиях против Украины. Подготовка происходит на сирийской территории недалеко от города Алеппо и аэродрома "Kuweires"
Детали
Как отмечается, первая партия - около 1000 наемников - проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке. После завершения подготовки сирийских наемников доставят на авиабазу Хмеймим, а оттуда - на территорию рф.
По прибытии на россию им выдают российские паспорта, а затем мобилизуют в оккупационную армию.
Рекрутинг мужского населения в Сирии москва реализует через туристические фирмы, указали в ГУР.
Сирийцам сперва обещают работу охранников на нефтеперерабатывающих объектах в якутии, а потом заманивают на "более высокооплачиваемую работу" в бурятию.
"В городе улан-удэ паспортизированных наемников ждет мобилизация в состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады вс рф (в/ч 46108) и дальнейшее участие в боевых действиях в Украине", - отметили в ГУР.
Также в разведке отметили, что рекрутинг сирийцев на войну свидетельствует об ухудшении морально-психологического состояния российских оккупационных войск из-за масштабных потерь и необходимости их пополнять для дальнейших мясных штурмов.
Дополнение
На видео, которое обнародовало ГУР, зафиксирована часть сирийцев с российскими паспортами, изготовленными за 5 дней.
"В мясной штурм": в ГУР рассказали, как россия набирает для войны с Украиной наемников из Сирии
Россия вербует наемников из Сирии, которые проходят подготовку под Алеппо перед отправкой на войну в Украину.
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