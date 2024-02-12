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росіяни тренують операторів БпЛА у Сирії для війни проти України - ГУР

росіяни тренують операторів БпЛА у Сирії для війни проти України - ГУР

Київ • УНН

 • 28096 перегляди

рф готує російських операторів БПЛА на аеродромі в Сирії для використання безпілотників іранського виробництва у війні проти України.

На сирійському аеродромі Шайрат готують операторів БпЛА, включаючи сирійців, для війни проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, пише УНН.

У Сирії тренують російських операторів БпЛА іранського виробництва. Навчання для московитів проводять "Ліванська поліція Хезболлиє" та "Іранська революційна гвардія" на території сирійського військового аеродрому Шайрат,

- повідомляють в ГУР.

Деталі

Зазначається, що навчання, яке відбувається під керівництвом одного з командирів "Хезболли" Камаль Абу Садік, передбачає опанування БпЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad.

Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких москва планує задіяти у війні проти України як операторів БпЛА,

- додають в ГУР.

Нагадаємо

росія вербує найманців із Сирії, які проходять підготовку під Алеппо перед відправкою на війну в Україну.

Павло Башинський

Павло Башинський

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