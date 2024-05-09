Не только Донбасс: Зеленский сказал, что россияне везде увеличили свои войска

российские оккупанты увеличили свои войска, в частности, на севере и востоке Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой, передает корреспондент УНН.

Детали

Зеленский отметил, что пользуясь паузой в поставках вооружения россияне увеличили свои войска.

Безусловно пользуясь этим моментом они увеличили свои войска на севере, на востоке нашего государства и безусловно везде, не только Донбасс, Харьковский регион, Сумской регион. Они везде, что-то увеличивают скажу вам честно. А где-то мы понимаем, что они показывают, что там не очень большое количество, а глубже мы видим еще войска, которые могут быть на том или ином направлении - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в Украине видят и знают об этом количестве оккупантов на украинской территории.

Если говорить без разных деталей, то главное, что мы знаем, главное мы видим это количество, знаем, что у них не так все очень хорошо, как они считали. Но я не хочу вам этим поднимать настроение, а хочу просто поделиться реалиями в которых мы живем. Важно, что в этих реалиях живут и наши партнеры. Только усиление нашей армии на поле боя даст нам возможность преимущества, она нужна, надо, чтобы все поступало быстро - рассказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что украинские военные смогут остановить российских оккупантов на востоке, где у них сейчас инициатива после поступления новых партий вооружения, в частности, из принятого пакета военной помощи США.

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