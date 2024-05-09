Не тільки Донбас: Зеленський сказав, що росіяни всюди збільшили свої війська

російські окупанти збільшили свої війська, зокрема, на півночі та сході України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою, передає кореспондент УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що користуючись паузою в постачанні озброєння росіяни збільшили свої війська.

Безумовно користуючись цим моментом вони збільшили свої війська на півночі, на сході нашої держави й безумовно всюди, не тільки Донбас, Харківський регіон, Сумський регіон. Вони всюди, щось збільшують скажу вам чесно. А десь ми розуміємо, що вони показують, що там не дуже велика кількість, а глибше ми бачимо ще війська, які можуть бути на тому чи іншому напрямку

Президент зазначив, що в Україні бачать та знають про цю кількість окупантів на українській території.

Якщо говорити без різних деталей, то головне, що ми знаємо, головне ми бачимо цю кількість, знаємо, що у них не так все дуже добре, як вони вважали. Але я не хочу вам цим підіймати настрій, а хочу просто поділитися реаліями в яких ми живемо. Важливо, що в цих реаліях живуть й наші партнери. Тільки посилення нашої армії на полі бою дасть нам можливість переваги, вона потрібна, треба, щоб все надходило швидко