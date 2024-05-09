Не тільки Донбас: Зеленський сказав, що росіяни всюди збільшили свої війська
Київ • УНН
За словами президента Зеленського, росіяни збільшили кількість своїх військ, особливо на півночі та сході, скориставшись паузою в постачанні зброї.
російські окупанти збільшили свої війська, зокрема, на півночі та сході України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою, передає кореспондент УНН.
Деталі
Зеленський зазначив, що користуючись паузою в постачанні озброєння росіяни збільшили свої війська.
Безумовно користуючись цим моментом вони збільшили свої війська на півночі, на сході нашої держави й безумовно всюди, не тільки Донбас, Харківський регіон, Сумський регіон. Вони всюди, щось збільшують скажу вам чесно. А десь ми розуміємо, що вони показують, що там не дуже велика кількість, а глибше ми бачимо ще війська, які можуть бути на тому чи іншому напрямку
Президент зазначив, що в Україні бачать та знають про цю кількість окупантів на українській території.
Якщо говорити без різних деталей, то головне, що ми знаємо, головне ми бачимо цю кількість, знаємо, що у них не так все дуже добре, як вони вважали. Але я не хочу вам цим підіймати настрій, а хочу просто поділитися реаліями в яких ми живемо. Важливо, що в цих реаліях живуть й наші партнери. Тільки посилення нашої армії на полі бою дасть нам можливість переваги, вона потрібна, треба, щоб все надходило швидко
Доповнення
Зеленський заявляв, що українські військові зможуть зупинити російських окупантів на сході, де в них зараз ініціатива після надходження нових партій озброєння, зокрема, з ухваленого пакета військової допомоги США.
Після виборів росіяни хочуть мобілізувати до 300 тис. українців на окупованих територіях - журналіст16.03.24, 17:48 • 42433 перегляди