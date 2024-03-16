После выборов россияне хотят мобилизовать до 300 тыс. украинцев на оккупированных территориях - журналист

россия хочет мобилизовать до 300 тысяч граждан Украины с оккупированных территорий. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram, передает УНН.

По словам Андрея Цаплиенко, после выборов россия планирует мобилизовать до 300 тысяч граждан Украины на оккупированных территориях, такую информацию журналист получил от украинских спецслужб, которые предоставили соответствующие документ.

С 11.03.2024 в среде сотрудников военно-следственного комитета рф, действующих на оккупированной территории Херсонщины распространяется этот приказ мо рф №124 от 06.03.2023 "О дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации".

Документ "Для служебного пользования" устанавливает процедуру проведения военного призыва в рамках частичной мобилизации до 300 тысяч "новых российских" граждан до 1 июня 2024 года.

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Документ вступает в силу с 25 марта 2024 года, то есть сразу после выборов.

По его словам, это объясняет почему оккупантам выгодно проводить выборы именно на оккупированной территории. Таким образом, люди с российскими паспортами, которые пришли голосовать, автоматически становятся резервом для мобилизации российских военных сил.

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