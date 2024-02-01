Оккупанты мобилизирую рабочих Алчевского металлургического завода в условиях нехватки персонала –– "АТЕШ"

В Луганской области оккупанты мобилизируют сотрудников Алчевского металлургического завода. Об этом сообщили партизаны движения "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

О мобилизации рабочих партизанскому движению рассказал их агент с Алчевского металлургического завода. По его словам предприятие на пороге прекращения работы из-за нехватки рабочих.

В тоже время оккупанты отчитываются о постоянных достижениях, но это не соответствует действительности.

Некогда передовое предприятие в Украине, сейчас едва сводит концы с концами. Виной этому преступная оккупация и мобилизация местного населения Луганской и других оккупированных областей Украины. Гаулейтеры активно отправляют своих работников на фронт. –– сказано в сообщении «АТЕШ».

По данным партизан повестки раздают сотрудники отдела кадров, а за кем-то даже приезжают лично из военкоматов.

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Точное число подлежащих мобилизации работников назвать партизаны не могут, однако они омечают, что под призыв попадают десятки и даже сотни сотрудников заводов и предприятий.

На фоне этих настроений молодые люди не хотят идти работать на местное предприятие и пытаются выехать в безопасное место.