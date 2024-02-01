Зеленский назначил начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Надточия начальником Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ Президента Украины №38/2024.

Назначить Надточия Александра Николаевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях - говорится в указе.

Дополнение

В октябре 2023 года Зеленский уволил Владимира Петриченко с должности начальника управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ