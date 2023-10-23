Зеленський зробив кадрові перестановки в СБУ: хто отримав, а хто втратив посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Анатолія Сандурського з посади заступника глави Служби безпеки України. Також звільнив Володимира Петриченка з посади начальника управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє УНН із посиланням на укази президента.
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“Звільнити Сандурського Анатолія Валерійовича з посади заступника Голови Служби безпеки України”, - йдеться в указі президента.
Доповнення
Також президент звільнив Володимира Петриченка з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях. Він стане новим головою управління СБУ у Вінницькій області. Своїм указом з цієї посади був звільнений Анатолій Денисенко.
Також президент призначив:
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- Тамару Пашковську начальником Управління роботи з особовим складом СБУ.
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- Андрія Швеця начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України.
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- Андрія Падалку начальником Департаменту господарського забезпечення СБУ.
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