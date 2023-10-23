Зеленський зробив кадрові перестановки в СБУ: хто отримав, а хто втратив посаду

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Анатолія Сандурського з посади заступника глави Служби безпеки України. Також звільнив Володимира Петриченка з посади начальника управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє УНН із посиланням на укази президента.