Зеленський звільнив начальника Управління роботи з особовим складом СБУ

Цитата

"Звільнити Фараджева Ігоря Ельхановича з посади начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України", - йдеться в указі №575/2023.

Нагадаємо

У жовтні 2019 року Президент України Володимир Зеленський змінив начальника управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.

Тоді він підписав указ про призначення Фараджева Ігоря Ельхановича начальником Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.