Зеленський звільнив начальника Управління роботи з особовим складом СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України Ігоря Фараджева, передає УНН.
Цитата
"Звільнити Фараджева Ігоря Ельхановича з посади начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України", - йдеться в указі №575/2023.
Нагадаємо
У жовтні 2019 року Президент України Володимир Зеленський змінив начальника управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.
Тоді він підписав указ про призначення Фараджева Ігоря Ельхановича начальником Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.