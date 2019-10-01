Зеленський змінив начальника управління роботи з особовим складом СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський змінив начальника управління роботи з особовим складом Служби безпеки України. Про це повідомляє УНН із посиланням на укази Президента № 725/2019 та №726/2019 від 1 жовтня.
"Призначити Фараджева Ігоря Ельхановича начальником Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України", - йдеться у тексті указу.
Так, Президент України своїм указом постановив "звільнити Баліоза Бориса Геннадійовича з посади начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України".
Як повідомляв УНН, раніше Зеленський звільнив з військової служби колишнього першого заступника голови СБУ, генерала-полковника Павла Демчину і відправив його в запас.