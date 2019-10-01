Зеленский сменил начальника управления по работе с личным составом СБУ

"Назначить Фараджева Игоря Ельхановича начальником Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

Так, Президент Украины своим указом постановил "уволить Балиоза Бориса Геннадьевича с должности начальника Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины".

Как сообщал УНН, ранее Зеленский уволил с военной службы бывшего первого заместителя председателя СБУ, генерал-полковника Павла Демчину и отправил его в запас.