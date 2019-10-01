Зеленский сменил начальника управления по работе с личным составом СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указы Президента № 725/2019 и №726/2019 от 1 октября.
"Назначить Фараджева Игоря Ельхановича начальником Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
Так, Президент Украины своим указом постановил "уволить Балиоза Бориса Геннадьевича с должности начальника Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины".
Как сообщал УНН, ранее Зеленский уволил с военной службы бывшего первого заместителя председателя СБУ, генерал-полковника Павла Демчину и отправил его в запас.