Зеленський звільнив з військової служби екс-заступника голови СБУ Демчину
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив з військової служби колишнього першого заступника голови СБУ, генерала-полковника Павла Демчину і відправив його в запас. Про це повідомляє УНН із посиланням на указ Президента №719/2019.
“Звільнити генерал-полковника Демчину Павла Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу”, — йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, у березні 2017 р. Демчина став фігурантом скандалу щодо невідповідності задекларованого ним майна та доходів умовам реального життя. За інформацією ЗМІ, згідно з декларацією за 2015 рік, Демчина проживає у відомчому гуртожитку СБУ, не має власного житла, автомобіля чи заощаджень. При цьому його цивільна дружина, матір трьох його дітей, є власницею елітних автомобілів та мешкає у розкішному заміському будинку.
Нагадаємо, що 18 травня 2109 року п’ятий президент України Петро Порошенко звільнив Павла Демчину з посади першого заступника Голови Служби безпеки України — начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.