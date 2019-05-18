Порошенко звільнив одного з перших заступників голови СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про звільнення П.Демчини з посади першого заступника Голови Служби безпеки України – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України". Відповідний текст указу № 280/2019 був розміщений на сайті Президента України, передає УНН.
“Звільнити Демчину Павла Володимировича з посади першого заступника Голови Служби безпеки України — начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України”, — йдеться у підписанному президентом указі.
Як повідомляв УНН, у самому правоохоронному відомстві про те що Перший заступник голови СБУ Павло Демчина подає у відставку заговорили ще вчора.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко звільнив понад десять своїх радників вчора, 17 травня. Зокрема, він звільнив зі своїх посад Ірину Геращенко, Ірину Луценко та свого прес-секретаря Святослава Цеголко.