Порошенко уволил одного из первых заместителей председателя СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "Об освобождении П.Демчины с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины". Соответствующий текст указа №280/2019 был размещен на сайте Президента Украины, передает УНН.
“Освободить Демчину Павла Владимировича с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины”, — говорится в подписания президентом указа.
Как сообщал УНН, в самом правоохранительном ведомстве о том, что Первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина подает в отставку заговорили еще вчера.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко освободил более десяти своих советников вчера, 17 мая. В частности, он освободил от должностей Ирину Геращенко, Ирина Луценко и своего пресс-секретаря Святослава Цеголко.