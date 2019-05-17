Порошенко звільнив понад 10 своїх радників
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив понад десять своїх радників сьогодні, 17 травня. Відповідний текст указів №255-263/2019 та №266/2019 оприлюднені на сайті Президента України, повідомляє УНН.
Таким чином, президент Петро Порошенко звільнив:
Гайдар Марію Єгорівну (указ №255/2019),
Куніцина Сергія Володимировича (№256/2019),
Домбровського Олександра Георгійовича (№257/2019),
Гриніва Ігоря Олексійовича (№258/2019),
Пасхавера Олександра Йосиповича (№259/2019),
Короля Віктора Миколайовича (№260/2019),
Квіта Сергія Мироновича (№261/2019),
Андерса Фог Расмуссена (№262/2019),
Корнійчука Олександра Олександровича (№263/2019),
та Ткаченка Юрія Олеговича (№266/2019).
До цього були звільнені й інші радники Президента України. Серед них були Ростислав Павленко і Сергій Березенко, також серед радників були звільнені Олег Медведєв та Юрій Бірюков.
Нагадаємо, після того як стала відома дата інавгурації Володимира Зеленського на посаду Президента України, чинний український президент Петро Порошенко підписав ряд указів про звільнення високопосадовців з їх посад.
Так, Порошенко звільнив Ростислава Павленка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень, призначивши Василя Яблонського т.в.о. директора. Зокрема, був підписаний указ про звільнення з посади посла України в Китайській Народній Республіці. Окрім цього, був звільнений перший заступник Адміністрації президента Віталій Ковальчук з Національної ради реформ.
Як повідомляв УНН, раніше була звільнена Ірина Геращенко з посади уповноваженого Президентом з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях. Та як представник Президента України у ВРУ була звільнена Ірина Луценко. Зокрема, Президент звільнив свого прес-секретаря Святослава Цеголко.
Вчора, 16 травня, Порошенко звільнив Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови Адміністрації президента.