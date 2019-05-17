Порошенко уволил более 10 своих советников

Таким образом, президент Петр Порошенко уволил:

Гайдар Марию Егоровну (указ № 255/2019),

Куницына Сергея Владимировича (№ 256/2019),

Домбровского Александра Георгиевича (№ 257/2019),

Гринева Игоря Алексеевича (№ 258/2019),

Пасхавера Александра Иосиповича (№ 259/2019),

Короля Виктора Николаевича (№ 260/2019),

Квита Сергея Мироновича (№ 261/2019),

Андерса Фог Расмуссена (№ 262/2019),

Корнейчука Александра Александровича (№ 263/2019),

и Ткаченко Юрия Олеговича (№ 266/2019).

До этого были освобождены и другие советники Президента Украины. Среди них были Ростислав Павленко и Сергей Березенко, также среди советников были уволены Олег Медведев и Юрий Бирюков.

Напомним, после того как стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского на пост Президента Украины, действующий украинский президент Петр Порошенко подписал ряд указов об освобождении чиновников с их должностей.

Так, Порошенко освободил Ростислава Павленко с должности директора Национального института стратегических исследований, назначив Василия Яблонского и.о. директора. В частности, был подписан указ об освобождении от должности посла Украины в Китайской Народной Республике. Кроме этого, был освобожден первый заместитель Администрации президента Виталий Ковальчук из Национального совета реформ.

Как сообщал УНН, ранее была освобождена Ирина Геращенко с должности уполномоченного Президентом по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. И как представитель Президента Украины в ВРУ была освобождена Ирина Луценко. В частности, Президент уволил своего пресс-секретаря Святослава Цеголко.

Вчера, 16 мая, Порошенко освободил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента.