Порошенко уволил более 10 своих советников
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко освободил более десяти своих советников сегодня, 17 мая. Соответствующий текст указов №255-263/2019 и №266/2019 обнародованы на сайте Президента Украины, сообщает УНН.
Таким образом, президент Петр Порошенко уволил:
Гайдар Марию Егоровну (указ № 255/2019),
Куницына Сергея Владимировича (№ 256/2019),
Домбровского Александра Георгиевича (№ 257/2019),
Гринева Игоря Алексеевича (№ 258/2019),
Пасхавера Александра Иосиповича (№ 259/2019),
Короля Виктора Николаевича (№ 260/2019),
Квита Сергея Мироновича (№ 261/2019),
Андерса Фог Расмуссена (№ 262/2019),
Корнейчука Александра Александровича (№ 263/2019),
и Ткаченко Юрия Олеговича (№ 266/2019).
До этого были освобождены и другие советники Президента Украины. Среди них были Ростислав Павленко и Сергей Березенко, также среди советников были уволены Олег Медведев и Юрий Бирюков.
Напомним, после того как стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского на пост Президента Украины, действующий украинский президент Петр Порошенко подписал ряд указов об освобождении чиновников с их должностей.
Так, Порошенко освободил Ростислава Павленко с должности директора Национального института стратегических исследований, назначив Василия Яблонского и.о. директора. В частности, был подписан указ об освобождении от должности посла Украины в Китайской Народной Республике. Кроме этого, был освобожден первый заместитель Администрации президента Виталий Ковальчук из Национального совета реформ.
Как сообщал УНН, ранее была освобождена Ирина Геращенко с должности уполномоченного Президентом по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. И как представитель Президента Украины в ВРУ была освобождена Ирина Луценко. В частности, Президент уволил своего пресс-секретаря Святослава Цеголко.
Вчера, 16 мая, Порошенко освободил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента.