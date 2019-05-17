Президент звільнив свого прес-секретаря Цеголко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ Про звільнення Святослава Цеголка з посади Прес-секретаря Президента України. Відповідний текст указу №265/2019 розміщений на сайті голови держави, передає УНН.
"Звільнити Цеголка Святослава Петровича з посади Прес-секретаря Президента України", - йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, після того як стала відома дата інавгурації Володимира Зеленського на посаду Президента України, чинний український президент Петро Порошенко підписав ряд указів про звільнення з посад декількох осіб.
Так, Порошенко звільнив Ростислава Павленка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень, призначивши Василя Яблонського т.в.о. директора. Зокрема, був підписаний указ про звільнення з посади посла України в Китайській Народній Республіці.
Також були звільнені ряд радників Президента України. Серед них як позаштатні радники були звільнені Ростислав Павленко і Сергій Березенко, також серед радників були звільнені Олег Медведєв та Юрій Бірюков.
Як повідомляв УНН, раніше була звільнена Ірина Геращенко з посади уповноваженого Президентом з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях. Та як представник Президента України у ВРУ була звільнена Ірина Луценко.
Вчора, 16 травня, Порошенко звільнив Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови Адміністрації президента.