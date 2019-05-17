Президент уволил своего пресс-секретаря Цеголко

"Освободить Цеголко с должности Пресс-секретаря Президента Украины", - говорится в тексте указа.

Напомним, после того как стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского на пост Президента Украины, действующий украинский президент Петр Порошенко подписал ряд указов об освобождении от должностей нескольких человек.

Так, Порошенко освободил Ростислава Павленко с должности директора Национального института стратегических исследований, назначив Василия Яблонского и.о. директора. В частности, был подписан указ об освобождении от должности посла Украины в Китайской Народной Республике.

Также были уволены ряд советников Президента Украины. Среди них, как внештатные советники были освобождены Ростислав Павленко и Сергей Березники, также среди советников были уволены Олег Медведев и Юрий Бирюков.

Как сообщал УНН, ранее была освобождена Ирина Геращенко с должности уполномоченного Президентом по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. И как представитель Президента Украины в ВРУ была освобождена Ирина Луценко.

Вчера, 16 мая, Порошенко освободил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента.