Порошенко звільнив першого заступника АП Ковальчука з Нацради реформ

"Вивести зі складу членів Національної ради реформ, які беруть участь в її роботі з усіх питань, В.Ковальчука", повідомляється в указі.

Також Ковальчука було звільнено з посади голови Наглядової ради Національної академії державного управління при Президентові України.

"Вивести В.Ковальчука з персонального складу Наглядової ради Національної академії державного управління при Президентові України, увільнивши його від виконання обов'язків голови Наглядової ради", повідомляється на сайті президента.

Крім цього, першого заступника АП звільнено від виконання обов'язків співголови Організаційного комітету з питань розвитку Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

Нагадаємо, після того як стала відома дата інавгурації Володимира Зеленського на посаду Президента України, чинний український президент Петро Порошенко підписав ряд указів про звільнення з посад декількох осіб.

Так, Порошенко звільнив Ростислава Павленка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень, призначивши Василя Яблонського т.в.о. директора. Зокрема, був підписаний указ про звільнення з посади посла України в Китайській Народній Республіці.

Також були звільнені ряд радників Президента України. Серед них як позаштатні радники були звільнені Ростислав Павленко і Сергій Березенко, також серед радників були звільнені Олег Медведєв та Юрій Бірюков.

Як повідомляв УНН, раніше була звільнена Ірина Геращенко з посади уповноваженого Президентом з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях. Та як представник Президента України у ВРУ була звільнена Ірина Луценко.

Вчора, 16 травня, Порошенко звільнив Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови Адміністрації президента.