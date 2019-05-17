Порошенко уволил первого заместителя АП Ковальчука из Нацсовета реформ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил первого заместителя Администрации президента Виталия Ковальчука из Национального совета реформ. Об этом говорится в указе президента № 247, размещенном на сайте президента Украины, сообщает УНН.
"Вывести из состава членов Национального совета реформ, которые участвуют в ее работе по всем вопросам, Ковальчука", сообщается в указе.
Также Ковальчук был освобожден от должности председателя Наблюдательного совета Национальной академии государственного управления при президенте Украины.
"Вывести Ковальчук по персональному составу Наблюдательного совета Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, освободив его от исполнения обязанностей председателя Наблюдательного совета", сообщается на сайте президента.
Кроме этого, первого заместителя АП освобождены от выполнения обязанностей сопредседателя Организационного комитета по вопросам развития Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства.
Напомним, после того как стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского на пост президента Украины, действующий украинский президент Петр Порошенко подписал ряд указов об освобождении от должностей нескольких человек.
Так, Порошенко освободил Ростислава Павленко с должности директора Национального института стратегических исследований, назначив Василия Яблонского и.о. директора. В частности, был подписан указ об освобождении от должности посла Украины в Китайской Народной Республике.
Также были уволены ряд советников Президента Украины. Среди них как внештатные советники были освобождены Ростислав Павленко и Сергей Березенко, также среди советников были уволены Олег Медведев и Юрий Бирюков.
Как сообщал УНН, ранее была освобождена Ирина Геращенко с должности уполномоченного президентом по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. И как представитель президента Украины в ВРУ была освобождена Ирина Луценко.
Вчера, 16 мая, Порошенко освободил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента.