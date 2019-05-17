У СБУ заявили про відставку одного з перших заступників Грицака
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина подав у відставку. Про це проінформував радник голови СБУ Ярослав Антоняк у Facebook, передає УНН.
"Перший заступник голови СБ України (The Security Service of Ukraine) генерал-полковник Павло Демчина подав у відставку", - написав Антоняк.
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Нагадаємо, що про свою відставку заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.
Написав заяву про відставку і міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Раніше представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко написала заяву про складення своїх повноважень.