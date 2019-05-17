Клімкін подав у відставку

"Як я і обіцяв, щойно написав заяву про відставку. У понеділок в день інавгурації спрямую її до ВР і нового Президента України. Я вважаю, що так правильно", - сказав міністр.

Він зазначив, що заздалегідь поінформував про це обраного президентом України Володимира Зеленського.

"У нього має бути право на свою зовнішньополітичну команду, на побудову зовнішньополітичної стратегії. Але я сказав йому, що готовий допомагати та де буде потрібно", - додав міністр.

З його слів, він ухвалив це рішення "дуже давно".

"Я іду вперед, іду до політики, іду до Верховної Ради України, звичайно, з командою, з якою я поділяю принципи", - додав він.

Раніше джерела також повідомили, що перший заступник глави Адміністрації Президента Віталій Ковальчук подав у відставку. Причиною стало те, що призначили дату інавгурації.



Як повідомляв УНН, представник Президента в Верховній Раді Ірина Луценко написала заяву про складання своїх повноважень.



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Також стало відомо, що заступник глави Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв подав заяву на звільнення. Пізніше стало відомо, що Порошенко звільнив заступника глави АП Єлісєєва.