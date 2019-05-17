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Клімкін подав у відставку

Клімкін подав у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав заяву про відставку. Про це сказав сам Клімкін у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці у Facebook, передає кореспондент УНН.

"Як я і обіцяв, щойно написав заяву про відставку. У понеділок в день інавгурації спрямую її до ВР і нового Президента України. Я вважаю, що так правильно", - сказав міністр.

Він зазначив, що заздалегідь поінформував про це обраного президентом України Володимира Зеленського.

"У нього має бути право на свою зовнішньополітичну команду, на побудову зовнішньополітичної стратегії. Але я сказав йому, що готовий допомагати та де буде потрібно", - додав міністр.

З його слів, він ухвалив це рішення "дуже давно".

"Я іду вперед, іду до політики, іду до Верховної Ради України, звичайно, з командою, з якою я поділяю принципи", - додав він.

Раніше джерела також повідомили, що перший заступник глави Адміністрації Президента Віталій Ковальчук подав у відставку. Причиною стало те, що призначили дату інавгурації.

 Як повідомляв УНН, представник Президента в Верховній Раді Ірина Луценко написала заяву про складання своїх повноважень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У прес-службі РНБО поки не знають про відставку Турчинова

Також стало відомо, що заступник глави Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв подав заяву на звільнення. Пізніше стало відомо, що Порошенко звільнив заступника глави АП Єлісєєва.

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