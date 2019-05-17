Климкин подал в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Об этом сказал сам Климкин в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, передает корреспондент УНН.
"Как я и обещал, только что написал заявление об отставке. В понедельник в день инаугурации направлю ее в ВР и новому Президенту Украины. Я считаю, что так правильно", - сказал министр.
Он отметил, что заранее проинформировал об этом избранного президентом Украины Владимира Зеленского.
"У него должно быть право на свою внешнеполитическую команду, на построение внешнеполитической стратегии. Но я сказал ему, что готов помогать и где потребуется", - добавил министр.
По его словам, он принял это решение "очень давно".
"Я иду вперед, иду в политику, иду в Верховную Раду Украины, конечно, с командой, с которой я разделяю принципы", - добавил он.
Ранее источники также сообщили, что первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук подал в отставку. Причиной стало то, что назначили дату инаугурации.
Как сообщал УНН, представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко написала заявление о сложении своих полномочий.
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Также стало известно, что заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев подал заявление на увольнение. Позже стало известно, что Порошенко уволил заместителя главы АП Елисеева.