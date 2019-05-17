В СБУ заявили об отставке одного из первых заместителей Грицака
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку. Об этом проинформировал советник председателя СБУ Ярослав Антоняк в Facebook, передает УНН.
"Первый заместитель председателя СБ Украины (The Security Service of Ukraine) генерал-полковник Павел Демчина подал в отставку", - написал Антоняк.
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Напомним, что о своей отставке заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Написал заявление об отставке и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Ранее представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко написала заявление о сложении своих полномочий.