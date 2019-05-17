Секретар РНБО Турчинов подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов подав у відставку у зв'язку із припиненням повноважень Президента України. Про це йдеться в його заяві на звільнення, передає УНН із посиланням на прес-службу РНБО.
“У зв’язку із припиненням повноважень Президента України, який призначав мене на посаду, прошу розглянути питання щодо припинення відповідно до законодавства моїх повноважень як Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
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Враховуючи продовження збройної агресії Російської Федерації проти України, готовий безпосередньо на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі або військовому формуванні і надалі захищати нашу країну”, — йдеться в заяві.
Нагадаємо, Турчинов перебував на посаді Секретаря РНБО України з січня 2015 по травень 2019 року, за цей період були зроблені суттєві кроки по зміцненню оборони та безпеки країни.