Секретарь СНБО Турчинов подал в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий Президента Украины. Об этом говорится в его заявлении на увольнение, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"В связи с прекращением полномочий Президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну", - говорится в заявлении.
Напомним, Турчинов занимал должность Секретаря СНБО Украины с января 2015 года по май 2019 года, за этот период были сделаны существенные шаги по укреплению обороны и безопасности страны.