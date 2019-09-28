Зеленский уволил с военной службы экс-заместителя главы СБУ Демчину

"Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте указа.

Напомним, в марте 2017 Демчина стал фигурантом скандала о несоответствии задекларированного им имущества и доходов условиям реальной жизни. По информации СМИ, согласно декларации за 2015 год, Демчина проживает в ведомственном общежитии СБУ, не имеет собственного жилья, автомобиля или сбережений. При этом его гражданская жена, мать троих его детей, является владелицей элитных автомобилей и живет в роскошном загородном доме.

Напомним, что 18 мая 2109 пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Павла Демчину с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.