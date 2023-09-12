Зеленский уволил начальника Управления по работе с личным составом СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины Игоря Фараджева, передает УНН.
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"Уволить Фараджева Игоря Эльхановича с должности начальника Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины", - говорится в указе №575/2023.
Напомним
В октябре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника управления работы с личным составом Службы безопасности Украины.
Тогда он подписал указ о назначении Фараджева Игоря Эльхановича начальником Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины.