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Зеленский уволил начальника Управления по работе с личным составом СБУ

Зеленский уволил начальника Управления по работе с личным составом СБУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины Игоря Фараджева, передает УНН.

Цитата

"Уволить Фараджева Игоря Эльхановича с должности начальника Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины", - говорится в указе №575/2023.

Напомним

В октябре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника управления работы с личным составом Службы безопасности Украины. 

Тогда он подписал указ о назначении Фараджева Игоря Эльхановича начальником Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины.

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