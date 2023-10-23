Зеленский сделал кадровые перестановки в СБУ: кто получил, а кто потерял должность

КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Анатолия Сандурского с должности заместителя главы Службы безопасности Украины. Также уволил Владимира Петриченко с должности начальника управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указы президента.