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Зеленский сделал кадровые перестановки в СБУ: кто получил, а кто потерял должность

Киев • УНН

 • 1003852 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Анатолия Сандурского с должности заместителя главы Службы безопасности Украины. Также уволил Владимира Петриченко с должности начальника управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указы президента.

Зеленский сделал кадровые перестановки в СБУ: кто получил, а кто потерял должность

Цитата

“Уволить Сандурского Анатолия Валерьевича с должности заместителя Председателя Службы безопасности Украины”, - говорится в указе президента.

Дополнение

Также президент уволил Владимира Петриченко с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Он станет новым главой управления СБУ в Винницкой области. Своим указом с этой должности был уволен Анатолий Денисенко.

Также президент назначил:

  • Тамару Пашковскую начальником Управления работы с личным составом СБУ.
  • Андрея Швеца начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины.
  • Андрея Падалку начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

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