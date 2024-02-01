Зеленський призначив начальника СБУ в Донецькій та Луганській областях

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Надточія начальником Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на указ Президента України №38/2024.

Призначити Надточія Олександра Миколайовича начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях - йдеться в указі.

Доповнення

У жовтні 2023 року Зеленський звільнив Володимира Петриченка з посади начальника управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ