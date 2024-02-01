Зеленський призначив начальника СБУ в Донецькій та Луганській областях
Київ • УНН
Президент Зеленський призначив Олександра Надточія новим керівником Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях замість Володимира Петриченка, який був звільнений з посади у жовтні 2023 року.
Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Надточія начальником Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на указ Президента України №38/2024.
Призначити Надточія Олександра Миколайовича начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях
Доповнення
У жовтні 2023 року Зеленський звільнив Володимира Петриченка з посади начальника управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ31.01.24, 22:04 • 33635 переглядiв