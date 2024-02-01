Окупанти мобілізують робітників Алчевського металургійного заводу в умовах нестачі персоналу -- "АТЕШ"
Київ • УНН
Окупанти насильно мобілізують робітників Алчевського металургійного комбінату в Луганській області для поповнення виснажених російських військ.
У Луганській області окупанти мобілізують співробітників Алчевського металургійного заводу. Про це повідомили партизани руху "АТЕШ", пише УНН.
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Про мобілізацію робітників партизанському руху розповів їхній агент з Алчевського металургійного заводу. За його словами підприємство на порозі припинення роботи через брак робітників.
Водночас окупанти звітують про постійні досягнення, але це не відповідає дійсності.
Колись передове підприємство в Україні, зараз ледь зводить кінці з кінцями. Виною цьому злочинна окупація та мобілізація місцевого населення Луганської та інших окупованих областей України. Гаулейтери активно відправляють своїх працівників на фронт.
За даними партизанів повістки роздають співробітники відділу кадрів, а за кимось навіть приїжджають особисто з військкоматів.
В армію рф беруть без розбору всіх підряд, включно з молодими людьми і людьми з інвалідністю.
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Точну кількість працівників, які підлягають мобілізації, назвати партизани не можуть, проте вони зазначають, що під заклик потрапляють десятки і навіть сотні працівників заводів і підприємств.
На тлі цих настроїв молоді люди не хочуть іти працювати на місцеве підприємство і намагаються виїхати в безпечне місце.