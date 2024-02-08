россияне пытаются прорвать оборону в районе Часового Яра - Сухопутные войска

Армия рф пытается прорвать оборону украинских военных в районе Часового Яра Донецкой области. Под прикрытием дронов и артиллерии враг прибегает к локальным действиям малыми штурмовыми группами, сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

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Как отмечается, накануне генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил воинские части и подразделения, которые держат оборону на Бахмутском направлении.

Враг пытается прорвать нашу оборону в районе Часового Яра и прибегает к локальным действиям малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии - говорится в сообщении Сухопутных войск.

Там, как сообщается армия рф применяет дроны-камикадзе и использует средства радиоэлектронной борьбы.

"Ситуация напряженная, требует постоянного контроля за обстановкой и оперативного принятия решений непосредственно на местах", - отмечают в Сухопутных войсках.

Командующий заслушал командиров бригад по актуальной обстановке, провел оценку эффективности огневого поражения и рассмотрел новые способы повышения огневых возможностей украинского войска.

Также с командирами частей и подразделений он обсудил вероятную тактику действий противника и варианты дальнейшего развития боевых действий. После этого они вместе спланировали сценарии отпора агрессору и недопущения его продвижения вперед.

По результатам работы на Бахмутском направлении генерал-полковник Александр Сырский принял ряд решений. В частности, о сосредоточении основных усилий на угрожающих направлениях и применении маневра огневыми средствами.

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