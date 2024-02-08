росіяни намагаються прорвати оборону в районі Часового Яру - Сухопутні війська
Київ • УНН
Російська армія намагається прорвати українську оборону в районі Часового Яру Донецької області, використовуючи безпілотники, артилерію та невеликі штурмові групи.
Армія рф намагається прорвати оборону українських військових в районі Часового Яру Донецької області. Під прикриттям дронів та артилерії ворог вдається до локальних дій малими штурмовими групами, повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України, пише УНН.
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Як зазначається, напередодні генерал-полковник Олександр Сирський вчергове відвідав військові частини та підрозділи, які тримають оборону на Бахмутському напрямку.
Ворог намагається прорвати нашу оборону в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії
Там, як повідомляється армія рф застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби.
"Ситуація напружена, вимагає постійного контролю за обстановкою та оперативного прийняття рішень безпосередньо на місцях", - зазначають у Сухопутних військах.
Командувач заслухав командирів бригад щодо актуальної обстановки, провів оцінку ефективності вогневого ураження та розглянув нові способи підвищення вогневих спроможностей українського війська.
Також з командирами частин та підрозділів він обговорив імовірну тактику дій противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій. Після цього вони разом спланували сценарії відсічі агресору та недопущення його просування вперед.
За результатами роботи на Бахмутському напрямку генерал-полковник Олександр Сирський прийняв низку рішень. Зокрема, щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами.
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