россияне объявили о захвате Могрицы в Сумской области: бойцы ВСУ сняли видео из села

Информация россиян о якобы захвате населённого пункта Могрица в Сумской области является фейком. Об этом сообщает 21-я отдельная механизированная бригада, информирует УНН.

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Отмечается, что на этот раз российская пропаганда заявила об так называемом "освобождении" села Могрица, подкрепив свои слова роликом, созданным с помощью ИИ.

Российская армия осваивает искусственный интеллект… для создания фейков о собственных "победах". На этот раз враг помпезно отчитался об "освобождении" села Могрица, подкрепив свои слова криво сгенерированным роликом. Больше всего эта новость заинтересовала наших воинов, которые прямо сейчас удерживают это село. Защитники записали своё видеопоздравление с одной из улиц Могрицы - говорится в сообщении.

Указывается, что добиться успехов в секторе работы бригады оккупантам удаётся разве что в виртуальном мире.

Поздравляем их с очередной ложью — впрочем, им к этому не привыкать - добавили военные.

Напомним

В августе российское Минобороны заявило об установлении контроля над Щербаковкой в Харьковской области. Село сняли с учёта ещё в 1997 году из-за депопуляции.

В августе ВСУ ликвидировали более 42 тысяч военнослужащих рф - Генштаб