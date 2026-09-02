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Financial Times

росіяни оголосили про захоплення Могриці на Сумщині: бійці ЗСУ зняли відео із села

Київ • УНН

 • 118 перегляди

російська пропаганда заявила про захоплення Могриці на Сумщині та поширила ШІ-ролик. 21 бригада спростувала фейк і опублікувало відео із села.

росіяни оголосили про захоплення Могриці на Сумщині: бійці ЗСУ зняли відео із села

Інформація росіян про нібито захоплення населеного пункту Могриця на Сумщині є фейком. Про це повідомляє 21 Окрема механізована бригада, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що цього разу російська пропаганда заявила про так зване "звільнення" села Могриця, підкріпивши свої слова роликом, створеним за допомогою ШІ.

Російська армія опановує штучний інтелект… для створення фейків про власні "перемоги". Цього разу ворог помпезно відзвітував про "визволення" села Могриця, підкріпивши свої слова криво згенерованим роликом. Найбільше ця новина зацікавила наших воїнів, які просто зараз тримають це село. Захисники записали своє відеопривітання з однієї з вулиць Могриці

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що досягти успіхів у секторі роботи бригади окупантам вдається хіба що у віртуальному світі.

Вітаємо їх із черговою брехнею - втім, їм до цього не звикати

- додали військові.

Нагадаємо

У серпні російське Міноборони заявило про встановлення контролю над Щербаківкою на Харківщині. Село зняли з обліку ще у 1997 році через депопуляцію.

У серпні ЗСУ ліквідували понад 42 тисячі військових рф - Генштаб 01.09.26, 13:31 • 3868 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітикаТехнологіїМультимедіа
ШІ (штучний інтелект)
Село
російська пропаганда
Війна в Україні
Сумська область
Харківська область