росіяни оголосили про захоплення Могриці на Сумщині: бійці ЗСУ зняли відео із села

Інформація росіян про нібито захоплення населеного пункту Могриця на Сумщині є фейком. Про це повідомляє 21 Окрема механізована бригада, інформує УНН.

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Зазначається, що цього разу російська пропаганда заявила про так зване "звільнення" села Могриця, підкріпивши свої слова роликом, створеним за допомогою ШІ.

Російська армія опановує штучний інтелект… для створення фейків про власні "перемоги". Цього разу ворог помпезно відзвітував про "визволення" села Могриця, підкріпивши свої слова криво згенерованим роликом. Найбільше ця новина зацікавила наших воїнів, які просто зараз тримають це село. Захисники записали своє відеопривітання з однієї з вулиць Могриці - йдеться у повідомленні.

Вказується, що досягти успіхів у секторі роботи бригади окупантам вдається хіба що у віртуальному світі.

Вітаємо їх із черговою брехнею - втім, їм до цього не звикати - додали військові.

Нагадаємо

У серпні російське Міноборони заявило про встановлення контролю над Щербаківкою на Харківщині. Село зняли з обліку ще у 1997 році через депопуляцію.

У серпні ЗСУ ліквідували понад 42 тисячі військових рф - Генштаб