У серпні ЗСУ ліквідували понад 42 тисячі військових рф - Генштаб

У серпні українські військові ліквідували понад 42 тисячі російських окупантів. Такі дані щодо втрат особового складу армії рф оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Орієнтовні втрати противника в живій силі у серпні склали 42 020 осіб, - йдеться у повідомленні - йдеться у повідомленні.

Всього за три місяці літа противник втратив 124 170 осіб:

за червень: 39 290 осіб;

за липень: 42 860 осіб;

за серпень: 42 020 осіб.

Таким чином, за три літні місяці 2026 року Сили оборони України уразили на 25,8% більше живої сили противника, ніж за аналогічний період весни.

Наагадаємо

Як раніше писав УНН Сили оборони України за добу знищили 1 440 російських військових, 71 артсистему та 1 775 БПЛА. Загальні втрати рф сягнули 1 489 640 осіб.

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