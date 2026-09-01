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В августе ВСУ ликвидировали более 42 тысяч военнослужащих рф - Генштаб

Киев • УНН

 • 1244 просмотра

В августе украинские военные ликвидировали 42 020 оккупантов. За три летних месяца потери российской армии достигли 124 170 человек.

В августе ВСУ ликвидировали более 42 тысяч военнослужащих рф - Генштаб

В августе украинские военные ликвидировали более 42 тысяч российских оккупантов. Такие данные о потерях личного состава армии рф обнародовал Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Ориентировочные потери противника в живой силе в августе составили 42 020 человек, — говорится в сообщении

— говорится в сообщении.

Всего за три месяца лета противник потерял 124 170 человек:

  • за июнь: 39 290 человек;
    • за июль: 42 860 человек;
      • за август: 42 020 человек.

        Таким образом, за три летних месяца 2026 года Силы обороны Украины поразили на 25,8% больше живой силы противника, чем за аналогичный период весны.

        Напомним

        Как ранее писал УНН, Силы обороны Украины за сутки уничтожили 1 440 российских военнослужащих, 71 артиллерийскую систему и 1 775 БПЛА. Общие потери рф достигли 1 489 640 человек.

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        Ольга Розгон

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