В августе ВСУ ликвидировали более 42 тысяч военнослужащих рф - Генштаб
Киев • УНН
В августе украинские военные ликвидировали 42 020 оккупантов. За три летних месяца потери российской армии достигли 124 170 человек.
В августе украинские военные ликвидировали более 42 тысяч российских оккупантов. Такие данные о потерях личного состава армии рф обнародовал Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Ориентировочные потери противника в живой силе в августе составили 42 020 человек, — говорится в сообщении
Всего за три месяца лета противник потерял 124 170 человек:
- за июнь: 39 290 человек;
- за июль: 42 860 человек;
- за август: 42 020 человек.
Таким образом, за три летних месяца 2026 года Силы обороны Украины поразили на 25,8% больше живой силы противника, чем за аналогичный период весны.
Напомним
Как ранее писал УНН, Силы обороны Украины за сутки уничтожили 1 440 российских военнослужащих, 71 артиллерийскую систему и 1 775 БПЛА. Общие потери рф достигли 1 489 640 человек.
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