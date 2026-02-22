россияне намеренно стреляют по гражданским в Херсоне, есть раненые - видео

$43.270.00
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступлении
22 февраля, 00:48
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратура
21 февраля, 23:49
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавших
21 февраля, 22:51
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00
Черный тмин: свойства и польза для организма
НАСА снова отменило мартовский запуск миссии Artemis II вокруг Луны из-за технической неисправности ракеты
21 февраля, 23:57
Войска РФ устанавливают mesh-модемы на ударные беспилотники "Молния" для создания единой сети управления
22 февраля, 01:58
Репутация жены экс-принца Эндрю окончательно разрушена из-за новых разоблачений ее связей с Эпштейном
22 февраля, 02:16
Автобус с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал, в результате чего погибло 8 человек
04:37
Дом Дмитрия Разумкова поврежден в результате атаки рф на Киевщину 22 февраля
07:04
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость
20 февраля, 13:32
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делать
20 февраля, 11:49
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 10:00
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 79355 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы
19 февраля, 14:22
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
19 февраля, 13:31
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 130582 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Роберт Фицо
Игорь Клименко
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Львов
Сумская область
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляже
21 февраля, 15:47
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом Холландом
21 февраля, 08:33
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью
21 февраля, 07:37
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях
20 февраля, 20:02
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей
20 февраля, 19:21
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Ту-160
Ракетная система С-400

россияне намеренно стреляют по гражданским в Херсоне, есть раненые - видео

Киев • УНН

 • 12 просмотра

российские оккупанты целенаправленно атаковали спасателей в Херсоне, что подтверждает видео удара. Также 22 февраля обстреляли Днепровский район Херсона, ранив 55-летнюю женщину.

россияне намеренно стреляют по гражданским в Херсоне, есть раненые - видео

российские оккупанты не скрывают своих целенаправленных ударов по гражданским в Украине - в сети появилось видео удара по спасателям в Херсоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Подробности

Андрющенко опубликовал видео того, как россияне атаковали спасателей во время тушения пожара. Кадры сопровождаются ремиксом песни "Группа крови", автором которой является известный советский рок-музыкант Виктор Цой.

Продолжение следует

- говорится в конце видео группировки российских войск "Днепр".

Андрющенко отметил, что россияне уже не маскируют это под удары по военным целям.

В то же время 22 февраля, около 10:30 российские захватчики обстреляли Днепровский район Херсона. По данным Херсонской ОВА, в результате атаки 55-летняя женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Бригада "скорой" доставила пострадавшую в больницу в среднем состоянии тяжести.

Напомним

В ночь на 22 февраля россия атаковала Украину ракетами и БПЛА. ПВО сбила 33 ракеты и 274 беспилотника, зафиксированы попадания на 5 локациях.

Также УНН сообщал, что в результате российской атаки на Киевщину 22 февраля погиб один человек, спасены 8 человек, среди них - ребенок.

Евгений Устименко

российская пропаганда
Музыкант
Воздушная тревога
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Блогеры
Киевская область
Украина
Херсон