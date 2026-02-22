россияне намеренно стреляют по гражданским в Херсоне, есть раненые - видео
Киев • УНН
российские оккупанты целенаправленно атаковали спасателей в Херсоне, что подтверждает видео удара. Также 22 февраля обстреляли Днепровский район Херсона, ранив 55-летнюю женщину.
российские оккупанты не скрывают своих целенаправленных ударов по гражданским в Украине - в сети появилось видео удара по спасателям в Херсоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Подробности
Андрющенко опубликовал видео того, как россияне атаковали спасателей во время тушения пожара. Кадры сопровождаются ремиксом песни "Группа крови", автором которой является известный советский рок-музыкант Виктор Цой.
Продолжение следует
Андрющенко отметил, что россияне уже не маскируют это под удары по военным целям.
В то же время 22 февраля, около 10:30 российские захватчики обстреляли Днепровский район Херсона. По данным Херсонской ОВА, в результате атаки 55-летняя женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.
Бригада "скорой" доставила пострадавшую в больницу в среднем состоянии тяжести.
Напомним
В ночь на 22 февраля россия атаковала Украину ракетами и БПЛА. ПВО сбила 33 ракеты и 274 беспилотника, зафиксированы попадания на 5 локациях.
Также УНН сообщал, что в результате российской атаки на Киевщину 22 февраля погиб один человек, спасены 8 человек, среди них - ребенок.