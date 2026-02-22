росіяни навмисно стріляють по цивільних у Херсоні, є поранені - відео
Київ • УНН
російські окупанти цілеспрямовано атакували рятувальників у Херсоні, що підтверджує відео удару. Також 22 лютого обстріляли Дніпровський район Херсона, поранивши 55-річну жінку.
російські окупанти не приховують своїх цілеспрямованих ударів по цивільних в Україні - у мережі з’явилось відео удару по рятувальниках у Херсоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Деталі
Андрющенко опублікував відео того, як росіяни атакували рятувальників під час гасіння пожежі. Кадри супроводжуються реміксом пісні "Группа крови", автором якої є відомий радянський рок-музикант Віктор Цой.
Далі буде
Андрющенко зазначив, що росіяни вже не маскують це під удари по воєним цілям.
Водночас 22 лютого, близько 10:30 російські загарбники обстріляли Дніпровський район Херсона. За даними Херсонської ОВА, внаслідок атаки 55-річна жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Бригада "швидкої" доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості.
Нагадаємо
В ніч на 22 лютого росія атакувала Україну ракетами та БПЛА. ППО збила 33 ракети і 274 безпілотники, зафіксовано влучання на 5 локаціях.
Також УНН повідомляв, що внаслідок російської атаки на Київщину 22 лютого загинула одна людина, врятовано 8 осіб, серед них - дитина.