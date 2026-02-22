росіяни навмисно стріляють по цивільних у Херсоні, є поранені - відео

$43.270.00
50.920.00
ukenru
09:06 • 2416 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 18306 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 30473 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 27283 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 45965 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 44226 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 37929 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 36222 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 28882 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 25272 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1м/с
71%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
NASA знову скасувала березневий запуск місії Artemis II навколо Місяця через технічну несправність ракети21 лютого, 23:57 • 7886 перегляди
Війська рф встановлюють mesh-модеми на ударні безпілотники "Молнія" для створення єдиної мережі управління22 лютого, 01:58 • 5462 перегляди
Репутація дружини експринца Ендрю остаточно зруйнована через нові викриття її зв'язків з Епштейном22 лютого, 02:16 • 6510 перегляди
рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та низку областей України із застосуванням стратегічної авіації та гіперзвукових ракет04:19 • 17863 перегляди
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал, внаслідок чого загинуло 8 людей04:37 • 10894 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 59623 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 69124 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 79402 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 92653 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 130624 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Роберт Фіцо
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Сумська область
Львів
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 26531 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 29650 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 30869 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 22837 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 25408 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Ту-160

росіяни навмисно стріляють по цивільних у Херсоні, є поранені - відео

Київ • УНН

 • 44 перегляди

російські окупанти цілеспрямовано атакували рятувальників у Херсоні, що підтверджує відео удару. Також 22 лютого обстріляли Дніпровський район Херсона, поранивши 55-річну жінку.

росіяни навмисно стріляють по цивільних у Херсоні, є поранені - відео

російські окупанти не приховують своїх цілеспрямованих ударів по цивільних в Україні - у мережі з’явилось відео удару по рятувальниках у Херсоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Деталі

Андрющенко опублікував відео того, як росіяни атакували рятувальників під час гасіння пожежі. Кадри супроводжуються реміксом пісні "Группа крови", автором якої є відомий радянський рок-музикант Віктор Цой.

Далі буде

- йдеться наприкінці відео угрупування російських військ «Дніпро».

Андрющенко зазначив, що росіяни вже не маскують це під удари по воєним цілям.

Водночас 22 лютого, близько 10:30 російські загарбники обстріляли Дніпровський район Херсона. За даними Херсонської ОВА, внаслідок атаки 55-річна жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Бригада "швидкої" доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості.

Нагадаємо

В ніч на 22 лютого росія атакувала Україну ракетами та БПЛА. ППО збила 33 ракети і 274 безпілотники, зафіксовано влучання на 5 локаціях.

Також УНН повідомляв, що внаслідок російської атаки на Київщину 22 лютого загинула одна людина, врятовано 8 осіб, серед них - дитина.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
російська пропаганда
Музикант
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Блогери
Київська область
Україна
Херсон