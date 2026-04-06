Россия заявила об ударе дронами по нефтяному терминалу CPC в Черном море - Reuters
Киев • УНН
Под удар попали резервуары и причалы терминала, обеспечивающего 1,5% мировых поставок нефти. Также сообщается о пожаре на объекте Шесхарис.
Россия заявила, что украинские дроны атаковали нефтяной терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Черном море, повредив инфраструктуру объекта. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Подробности
По данным минобороны рф, под удар попали причалы, система загрузки и четыре крупных резервуара для хранения нефти. Речь идет об одном из ключевых объектов, через который проходит около 1,5% мировых поставок нефти.
В российском ведомстве утверждают, что атака была направлена на нанесение экономического ущерба, в частности компаниям из США и Казахстана, которые являются среди акционеров консорциума.
В то же время Reuters отмечает, что не смогло независимо подтвердить эти заявления, а Украина официально не комментировала инцидент.
Отдельно источники в отрасли сообщили о пожаре на другом нефтяном терминале – "Шесхарис", расположенном вблизи Новороссийска. По их словам, огонь охватил один из главных причалов.
Этот терминал ежедневно отгружает сотни тысяч баррелей нефти, однако пока неизвестно, как именно инцидент повлиял на работу объекта.
СБУ и Силы обороны поразили нефтеналивной терминал в порту Новороссийска06.04.26, 17:51 • 1544 просмотра